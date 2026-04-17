Alckmin decreta luto oficial de três dias por morte de Oscar Schmidt

O presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) decretou luto oficial de três dias pela morte do jogador de basquete Oscar Schmidt, o maior nome do esporte no Brasil, morto nesta sexta-feira, 17, aos 68 anos. A medida foi publicada há pouco em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Logo após o anúncio da morte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está em viagem na Espanha, homenageou Schmidt no X. Segundo o presidente, o jogador elevou o nome do País e se tornou uma inspiração para gerações de atletas.

"Oscar Schmidt, o 'Mão Santa', foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. Exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção", declarou o presidente.

Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira em Santana do Parnaíba (SP), após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa, em Alphaville. Ele chegou ao Hospital Municipal Santa Ana já sem vida. Ele deixa a mulher, Maria Cristina, e os filhos Felipe e Stephanie. O velório será restrito a familiares.