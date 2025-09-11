Deputado Airton Faleiro elogia voto da ministra Carmem Lúcia, que formou maioria pela condenação

O deputado federal, Airton Faleiro (PT/PA), comemorou nas redes sociais a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF, após o voto da ministra Carmem Lúcia, que garantiu o resultado de 4 a 1.



"O chefe da organização criminosa e sua quadrilha golpista estão condenados!!! A Ministra Carmen Lúcia votou com o Relator e formou maioria para a prisão dos golpistas. A democracia venceu!", escreveu o petista na página oficial dele no Instagram.

Nos comentários do post de Faleiro, houve quem comemorasse e discordasse do posicionamento dele. Um internauta publicou: "Grande dia para a Democracia brasileira", enquanto outro contestou: "Julgamento político".