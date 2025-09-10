Advogados de Bolsonaro comemoram voto de Fux no STF

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comemoraram nesta quarta-feira (10) a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), de absolver os réus da acusação de organização criminosa no julgamento da trama golpista.

A defesa destacou que ainda é necessário aguardar o restante do voto para verificar se Fux absolverá ou condenará nos demais crimes. A expectativa é de que, caso haja condenação, ela se restrinja à acusação de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que poderia absorver a imputação de golpe de Estado e resultar em pena menor.

Segundo o advogado Celso Villardi, que representa Bolsonaro, o voto foi recebido com entusiasmo pela defesa. “Lavou nossa alma”, disse, ao comentar a decisão do ministro de acolher preliminares, como o pedido de anulação do processo por cerceamento de defesa.

Mauro Cid também teve voto favorável

A defesa do ex-ajudante de ordens Mauro Cid também celebrou a posição de Fux. O ministro votou pela validade do acordo de colaboração e defendeu o perdão integral ao militar, acompanhando o entendimento do ministro Flávio Dino.

Com o voto, já são três manifestações a favor da legalidade da delação de Cid. O relator, Alexandre de Moraes, havia proposto apenas a redução da pena. “Só falta um voto para o perdão. O voto dele [Fux] é técnico. Muito bom”, disse o advogado de Cid.