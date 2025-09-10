Capa Jornal Amazônia
Advogados de Bolsonaro comemoram voto de Fux no STF

Defesa celebrou absolvição no crime de organização criminosa e aguarda posição final do ministro sobre demais acusações

Jair Bolsonaro / Mauro Cid preso em 29 de agosto de 2023. (Roberto Suguino / Agência Senado Fonte: Agência Senado)

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comemoraram nesta quarta-feira (10) a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), de absolver os réus da acusação de organização criminosa no julgamento da trama golpista.

A defesa destacou que ainda é necessário aguardar o restante do voto para verificar se Fux absolverá ou condenará nos demais crimes. A expectativa é de que, caso haja condenação, ela se restrinja à acusação de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que poderia absorver a imputação de golpe de Estado e resultar em pena menor.

Segundo o advogado Celso Villardi, que representa Bolsonaro, o voto foi recebido com entusiasmo pela defesa. “Lavou nossa alma”, disse, ao comentar a decisão do ministro de acolher preliminares, como o pedido de anulação do processo por cerceamento de defesa.

image Juiz não pode aplicar pena que não esteja estabelecida na lei, avalia Fux

image Pena não pode ser dada de acordo com nossa convicção moral, diz Fux
Ministro é o terceiro a votar no julgamento dos oito réus do chamado núcleo 1 da ação do golpe, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro

Mauro Cid também teve voto favorável 

A defesa do ex-ajudante de ordens Mauro Cid também celebrou a posição de Fux. O ministro votou pela validade do acordo de colaboração e defendeu o perdão integral ao militar, acompanhando o entendimento do ministro Flávio Dino.

Com o voto, já são três manifestações a favor da legalidade da delação de Cid. O relator, Alexandre de Moraes, havia proposto apenas a redução da pena. “Só falta um voto para o perdão. O voto dele [Fux] é técnico. Muito bom”, disse o advogado de Cid.

