Advogado de Bolsonaro está otimista com o voto de Fux

O advogado Paulo Bueno, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, demonstrou otimismo em relação ao voto do ministro Luiz Fux no julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Fux foi o terceiro a votar no processo. O ministro já indicou que poderá divergir do relator Alexandre de Moraes, que na véspera defendeu a condenação de todos os réus.

Defesa aposta em posição diferenciada de Fux

Durante início da sessão Bueno declarou a expectativa de voto favorável, “Acho que vai ser um voto aprofundado. Ele mostra um olhar sobre o caso bastante responsável”, declarou.

O advogado também questionou os votos de Moraes e do ministro Flávio Dino, que apontaram que houve “violência e forte ameaça” nas tentativas dos réus de promover um golpe de Estado.