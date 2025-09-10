Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Advogado de Bolsonaro está otimista com o voto de Fux

Paulo Bueno afirmou que ministro deve divergir de Moraes e Dino

O Liberal
fonte

Ex- presidente Jair Messias Bolsonaro (Foto: Carolina Antunes/ PR)

O advogado Paulo Bueno, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, demonstrou otimismo em relação ao voto do ministro Luiz Fux no julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Fux foi o terceiro a votar no processo. O ministro já indicou que poderá divergir do relator Alexandre de Moraes, que na véspera defendeu a condenação de todos os réus.

Defesa aposta em posição diferenciada de Fux 

Durante início da sessão Bueno declarou a expectativa de voto favorável, “Acho que vai ser um voto aprofundado. Ele mostra um olhar sobre o caso bastante responsável”, declarou.

O advogado também questionou os votos de Moraes e do ministro Flávio Dino, que apontaram que houve “violência e forte ameaça” nas tentativas dos réus de promover um golpe de Estado.

