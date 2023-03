Yann Carlos, autor do sequestro de 17 horas, é extubado após cirurgia por faca cravada no pescoço

Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, autor do sequestro que durou 17 horas, na avenida Augusto Montenegro, foi extubado após cirurgia no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). O procedimento foi longo, já que na tentativa de tirar a própria vida ao se render, cravou a faca que usou para ameaçar os reféns no próprio pescoço. Ele segue internado.

Ao meio-dia desta quinta-feira (9), Yann se rendeu e liberou a última refém. Enquanto saía do carro onde ficou com Ana Júlia de Sousa e os filhos dela, fez o ferimento em si mesmo. O corte foi bem profundo e ele perdeu muito sangue. O Corpo de Bombeiros Militar o socorreu. Ele foi intubado e a cirurgia encerrou por volta de 18h50.

Após receber alta, Yann deve ser submetido a exames para comprovar o alegado transtorno mental e então ser ouvido, formalmente, pela Polícia Civil, para ser responsabilizado pelos crimes cometidos.