'Xita' é morto a facadas em comunidade de Óbidos; suspeito foi preso pela polícia

​João Carlos Freitas Amaral, de 19 anos, conhecido pelo apelido de “Xita”, foi morto a facadas, no começo da tarde da última segunda-feira (22), na comunidade Rio Branquinho, em Óbidos, oeste paraense. Uma pessoa suspeita de envolvimento no assassinato foi presa em flagrante.

De acordo com o relato policial, uma guarnição da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar (29ª CIPM) foi acionada por uma residente que havia encontrado o corpo de João Carlos. Equipes das polícias Civil e Militar foram até o endereço e localizaram “Xita” morto em uma área de mata.

Após os primeiros levantamentos, as autoridades descobriram que ele era morador da comunidade Surva. O corpo foi removido do local do crime. A PC e a PM foram até a casa de Sirlan e o conduziram à delegacia da cidade. Apesar dos detalhes, as autoridades não revelaram o que teria motivado o homicídio a ser co​​metido.

Por nota, a Polícia Civil informou que “o caso é investigado pela delegacia do município de Óbidos”. “A vítima, João Carlos Freitas Amaral, foi encontrada sem vida e apresentava lesões de arma branca. Uma testemunha foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos, onde informou que o crime teria sido praticado por dois homens em uma motocicleta. Um dos suspeitos do crime, Juanildo Venancio dos Santos, foi localizado em uma unidade de saúde e preso em flagrante pelo crime de homicídio. Diligências estão em andamento, a fim de se localizar e identificar os demais envolvidos, bem como esclarecer a motivação do crime”, disse a PC.