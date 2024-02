Vítima faz denúncia, e polícia consegue prender suspeito de roubo em Ananindeua

Rafael do Nascimento Gomes foi preso na última sexta-feira (9) pelo após roubar o celular e o relógio de uma mulher em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima procurou uma equipe de policiais civis do Icuí-Guajará, subordinados à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, para denunciar o ocorrido.

Segundo a mulher, o suspeito agiu na companhia de um comparsa, que conseguiu fugir. Ambos estavam em uma motocicleta preta, que foi apreendida pela polícia.

Recebida a denúncia do fato, os policiais seguiram a direção apontada pela vítima, onde conseguiram capturar um dos autores do roubo, identificado como Rafael do Nascimento Gomes, bem como o veículo utilizado na ação delituosa.

As investigações prosseguem para localizar e qualificar o comparsa de Rafael e recuperar os pertences da vítima.