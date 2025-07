‘Violência contra mulher exige respostas firmes’, afirma promotora do MPPA

Um caso de violência contra a mulher teve grande repercussão no país após a divulgação de imagens em que uma vítima foi brutalmente agredida com socos pelo namorado em um elevador no Rio Grande do Norte.

A promotora de Justiça Valéria Cardoso, coordenadora do Núcleo de Proteção à Mulher do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), afirmou que a violência de gênero deve ser encarada como um problema coletivo que exige medidas firmes do poder público.

“Esse não se trata de um episódio isolado. A violência de gênero não é um problema individual, é uma chave coletiva que exige respostas firmes do Estado e da sociedade”, afirma.

De acordo com a promotora, o caso é um reflexo do machismo estrutural ainda presente na sociedade. “Esse episódio é uma expressão do machismo estrutural e da cultura da violência que insiste em calar, subjugar e desumanizar as mulheres. O núcleo mulher manifesta profunda indignação diante do caso de violência brutal cometido no Rio Grande do Norte”, declarou.

Valéria Cardoso ressaltou que o Ministério Público tem um papel essencial na proteção das mulheres e deve atuar com perspectiva de gênero, conforme orientações do Conselho Nacional do Ministério Público. “O Ministério Público tem um dever constitucional de promover a defesa dos direitos humanos e de agir com devido zelo para prevenir, investigar, punir e erradicar toda forma de violência contra as mulheres, como determina a Convenção de Belém do Pará”, afirmou.

A coordenadora do Núcleo Mulher ainda reforçou a importância da denúncia por parte da sociedade e da rede de proteção. Segundo ela, somente com a responsabilização dos agressores e com políticas públicas eficientes será possível mudar esse cenário. "À vítima, nossa solidariedade e apoio. À sociedade, nosso chamado à denúncia, à proteção e à construção de relações baseadas no respeito e na dignidade. Violência contra a mulher é crime e não será tolerada", concluiu.

Denúncia

Pelas redes sociais, o MPPA fez uma publicação se posicionando sobre a importância da denúncia para os casos de violência. Além disso, destacou que é importante estar atento aos sinais, pois o crime se manifesta de outras maneiras além da agressão.

“Todos os dias, milhares de mulheres sofrem violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Muitas vezes dentro de casa. Muitas vezes por quem diz amar, às vezes, dentro do elevador. A violência contra a mulher não tem desculpa, não tem justificativa. A culpa nunca é da vítima! Se você sofre ou presenciou qualquer tipo de violência contra uma mulher, denuncie. Disque 100”, compartilhou na web.