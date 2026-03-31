Vigilante tem arma roubada dentro da Ufra, em Belém; Polícia Civil investiga

Um vigilante da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) teve a arma roubada na tarde desta terça-feira (31), dentro da instituição, em Belém.

De acordo com relatos de alunos, o agente de segurança foi abordado por um criminoso, que conseguiu levar a arma. Após a ação, o suspeito fugiu em direção à avenida Liberdade.

Até o momento, não há maiores detalhes sobre o caso. Não se sabe, por exemplo, se o suspeito agiu sozinho ou com a participação de algum comparsa. Também não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do crime nem sobre as circunstâncias exatas em que ocorreu o roubo da arma.

A Polícia Civil do Pará informou que um boletim de ocorrência por roubo foi registrado na Seccional do Guamá. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Terra Firme, responsável pela área onde ocorreu o crime.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito nem sobre a recuperação da arma.