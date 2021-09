Vigilante morre em grave acidente entre carro e motocicleta; automóvel pegou fogo

O vigilante José Gomes, mais conhecido como "Zezão", de 65 anos, morreu em um grave acidente na noite da última quarta-feira (8), no município de Redenção, sul do Pará. Segundo informações da polícia, a colisão foi entre a motocicleta da vítima e um carro particular, que pegou fogo e foi parcialmente consumido pelas chamas. Não há informações sobre o estado de saúde do outro condutor envolvido. As informações foram publicadas no portal Correio de Carajás.

O acidente aconteceu na avenida Santa Tereza, no centro da cidade. A motocicleta e o carro se chocaram, e José Gomes morreu no local do acidente, antes da chegada do socorro. A colisão foi tão violenta que o automóvel, um Gol branco, pegou fogo. Por sorte, o motorista não estava mais dentro do veículo.

José Gomes não resistiu aos ferimentos e morreu no local (Reprodução/ Correio de Carajás)

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local do acidente para realizar os primeiros atendimentos às vítimas e demais procedimentos necessários. Testemunhas relataram aos policiais que o carro estaria em alta velocidade, o que poderia ter provocado o acidente.

A polícia não forneceu informações sobre a identificação do condutor do automóvel, que deverá ser convocado para prestar depoimento. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, responsável por dar prosseguimento às investigações. Nenhuma prisão foi realizada.