Vigilante identificado como autor do disparo contra indígena em Tomé-Açú é preso, diz Segup

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informa, nesta terça-feira (8), que o vigilante identificado como autor do disparo que atingiu um indígena na última sexta-feira (4), em Tomé-Açu, no nordeste do Pará, foi apresentado nesta segunda-feira (7), na Superintendência de Polícia Civil de Castanhal e encaminhado ao Sistema Penitenciário.

“A Segup reforça que, apesar do caso ter ocorrido dentro de uma propriedade particular, está tomando todas as providências, dentro das atribuições do Estado, para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Informamos também que o indígena foi detido para apuração do dano causado no prédio privado. Após prestar depoimento, ele foi liberado”, informa a Secretaria.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. O policiamento na área foi reforçado e as Polícias Civil e Militar estão em diligências para esclarecer os fatos, instaurar inquéritos e identificar os outros suspeitos envolvidos no caso desta segunda-feira (07), como repassa a Secretaria de Segurança Pública.

Postagem

A secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr També, fez uma postagem sobre o assunto nas redes sociais. “Informo que o autor do disparo ao jovem indígena kauã Tembé, de Tomé Açu, ocorrido no dia 04, acaba de ser preso preventivamente e que sigo em diálogo com a Funai e forças de segurança, tomando providências junto com outros órgãos do governo, para que todos os culpados sejam responsabilizados”, disse a secretária Puyr.

O baleamento de kauã Tembé ocorreu no dia 4, dentro da Aldeia Bananal, durante discussão entre indígenas, policiais militares e seguranças de uma empresa que atua na região. As suspeitas recaíram sobre um dos vigilantes como o autor dos disparos contra o jovem. O Ministério Público Federal (MPF) acompanha o caso.