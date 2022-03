Vigilante frusta tentativa de assalto em agência bancária na Cidade Nova 8

Uma tentativa de assalto foi registrada numa agência bancária, na manhã desta segunda-feira, 7, na avenida Dom Vicente Zico, a antiga Arterial 18, no conjunto Cidade Nova 8, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Um dos suspeitos ficou baleado, ao trocar tiros com o vigilante da agência, mas conseguiu fugir. Ninguém foi preso até o momento.

Ainda não há informações sobre quantos criminosos estariam envolvidos na ação. De acordo com o coronel Mariúba, do 6º Batalhão de Polícia Militar, um cliente do banco estava com uma alta quantia em dinheiro, não informada, e seria o alvo dos assaltantes. O militar não soube informar se a vítima iria depositar ou sacar o dinheiro.

Os suspeitos teriam chegado ao local em uma motocicleta e contavam com o apoio de um carro. A polícia realiza diligências na tentativa de localizar os assaltantes.