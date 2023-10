Vigilante e vizinha são mortos em frente a vila de kitnets na rua São Miguel na Cremação

Dois vizinhos foram mortos na frente de casa na noite deste domingo (22). Um vigilante identificado como Luiz Diego Mesquita dos Santos e a vizinha Gislaine Raiol foram atingidos por disparos de criminosos quando estava em frente a uma vila de kitnets, na rua São Miguel, entre as travessas 14 de Março e Alcindo Cacela, no bairro da Cremação, em Belém. Luiz Diego trabalhava como vigilante na área. De acordo com a polícia, ele era o alvo dos criminosos.

A Polícia Científica esteve no local para fazer a perícia. As duas vítimas eram vizinhas. Diego morava com a esposa grávida, que estava no local no momento do crime. Ela não foi ferida, mas ficou muito abalada com a fatalidade e foi auxiliada por familiares.

Segundo informações da Polícia Civil, seriam dois criminosos que começaram a efetuar os disparos em frente à vila de kitnets. Diego estava bebendo em casa no domingo, quando desceu para a rua e começou a conversar com um grupo de pessoas. Era por volta das 20h, quando o crime aconteceu. Os criminosos utilizaram uma pistola calibre .40, segundo constatou a perícia.

Quando Diego saiu para a rua, os criminosos aproveitaram para efetuar os disparos. Os assassinos teriam ido em uma moto no sentido da travessa Alcindo Cacela para a 14 de Março. O garupa armado desceu e andou até o grupo onde estava Luiz Diego. O assassino saiu atirando em Luiz, mas acertou primeiro Gislaine, que estavam na rua juntamente com o grupo de pessoas.

Luiz Diego ainda correu para dentro de casa com o intuito de se salvar, mas foi alvejado enquanto fugia. A perícia verificou que Diego foi atingido por cinco disparos. “Ele foi atingido na região de tórax, braço, tem até lesão de defesa ainda nele, mas ele não resistiu. Deve ter feito alguma hemorragia interna. Ele conseguiu correr para dentro da casa, mas foi o óbito lá dentro”, informou o perito Nazareno Melo, que coordenou a equipe da perícia científica no local.

A vizinha Gislaine Raiol, que foi atingida, foi socorrida e levada para o Hospital Pronto-Socorro Municipal (HPSM) do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com familiares de Diego, ele não sofreu nenhuma ameaça de morte.