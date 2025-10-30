Capa Jornal Amazônia
Vigilante é baleado no rosto por dois suspeitos no portão da UFPA, em Belém

Segundo as informações de testemunhas, a arma do guarda foi roubada pelos suspeitos

O Liberal
fonte

A imagem mostra os dois suspeitos saindo pelo portão da UFPA após balearem o vigilante. (Foto: Redes Sociais)

Um vigilante foi baleado na região do rosto, na tarde desta quinta-feira (30), no portão 1 da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém. Segundo as informações de testemunhas, a vítima foi alvejada por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta. A arma de fogo que o guarda portava no momento do crime foi levada pelos suspeitos. Não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima, que recebeu socorro médico.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional do Guamá trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. "A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Imagens de câmera de segurança são analisadas para auxiliar nas investigações", comunicou.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu por volta de 17h no portão localizado na rua Augusto Corrêa, esquina com a Avenida Bernardo Sayão. Os relatos preliminares são de que o guarda foi rendido por um dos suspeitos que estava armado. O segundo homem ficou próximo, em uma moto azul, aguardando para dar apoio na fuga. Durante a ação criminosa, o guarda foi baleado na região do maxilar. 

Outros vigilantes da instituição ajudaram a socorrer a vítima, que ficou gravemente ferida. O guarda foi encaminhado para o Pronto Socorro do Guamá e seria transferido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h, em Ananindeua. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois suspeitos saindo do local na moto. Um dos homens está com capacete, mas o garupa sai do local e deixa o rosto à mostra. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a UFPA e aguarda o retorno.

vigilante baleado em Belém

tiro no rosto
Polícia
