Vigilante denuncia delegado de Oriximiná por abuso de autoridade

O delegado Edmilson Faro, da Polícia Civil de Oriximiná, está sendo acusado pelo vigilante Aílton Ferreira da Silva por suposto abuso de autoridade, praticado no dia 1º deste mês, depois que Aílton publicou em suas redes sociais um vídeo lembrando de um ataque à sede do Cotran – órgão responsável pela fiscalização de trânsito daquele município.

As imagens, no entendimento do delegado, faziam alusão a uma possível revolta da população contra dez vereadores que ameaçam cassar o mandato do atual prefeito de Oriximiná, a quem o vigilante Aílton supostamente apoia, diferentemente de Edmilson.

Segundo o vigilante, no dia 1º de setembro, ele estava a caminho do hospital para visitar a filha que se encontrava internada, quando foi abordado e conduzido algemado por uma equipe de policiais militares e civis até a delegacia da cidade.

Na sede da delegacia, durante o seu depoimento, Aílton teria sido obrigado, sem nenhuma justificativa, a retirar a roupa na frente do delegado Edmilson, de um policial civil, e de um grupo de vereadores da cidade.

O vigilante Aílton denunciou o caso ao juiz de Oriximiná e, durante a audiência, disse que em “nenhum momento afirmou que iria ‘tacar’ fogo em algum lugar”. Ele também considera ter sido motivo de piadas durante a oitiva. “Eu creio que eles quiseram me expor, porque não era necessário”, afirmou.

Procurada, a Polícia Civil do Pará informou, por meio da Corregedoria Regional do Baixo e Médio Amazonas, que já está apurando o caso.