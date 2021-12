Vice-prefeito de Curralinho é liberado após ser sequestrado, confirma prefeitura

O vice-prefeito de Curralinho, no Marajó, Antônio Pontes (PSD) e mais um casal foram sequestrados por um grupo de homens na noite desta quarta-feira (15). Populares tentaram gravar o momento em que Antônio Pontes e as outras vítimas foram rendidos dentro do supermercado Pague Menos, que seria de propriedade do político, mas as imagens não mostram a ação, de fato, em razão da distância. No entanto, é possível ouvir disparos de arma de fogo. Por volta das 22h, a prefeitura municipal informou que o político e as duas pessoas haviam sido liberadas e estavam bem de saúde.

O prefeito de Curralinho, Cleber Edson dos Santos Rodrigues, de 67 anos, informou em redes sociais que pediu ajuda para autoridades do sistema estadual de Segurança Pública e havia sido atendido, com a ida de uma equipe do Grupamento Tático Operacional (GTO), para Curralinho.

"Comunico a todos que diante do assalto com refém ocorrido em nosso município na noite desta quarta-feira (15), entramos em contato imediatamente com o Comando da Segurança Pública do Estado, e nos foi garantido reforço policial, prontamente, inclusive, com o deslocamento de um Grupamento Tático Operacional (GTO). Peço a todos que permaneçam em suas casas. Nesse momento nossos esforços são pela garantia da vida e da integridade do vice-prefeito, Antônio Pontes, e sua família", informava a publicação.

Por volta das 22h, em grupos de WhatsApp também circulam áudios informando que os bandidos haviam liberado o político e as duas pessoas em uma ilha denominada Paulista, no município de Limoeiro do Ajuru, na microrregião de Cametá, mais conhecida como Baixo Tocantins.