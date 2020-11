VÍDEO: Retroescavadeira despenca de 3 metros após cinta de içamento se romper

Um acidente assustou trabalhadores e a transeuntes no porto da Vila do Conde, em Barcarena, nesta segunda-feira (2). Uma retroescavadeira caiu de uma altura de três metros após uma das cintas se romper. O peso levou ao rompimento de uma segunda cinta e o maquinário desabou. O acidente ocorreu por volta das 9h30. Um vídeo gravado no local registrou o momento exato do pânico instaurado após o acidente. Apesar disso, ninguém ficou ferido e apenas danos materiais foram registrados.

Segundo o capitão Jairo Valente Pereira, subcomandante do 6º Grupamento Bombeiro Militar de Barcarena, "a retroescavadeira estava sendo transportada para um navio no momento do acidente. Por conta do peso, uma cinta que estava servindo para içar se rompeu e causou o acidente", explicou.

De acordo com informações do Coordenador de Operações da Empresa Matapi Multimodal Ltda., de prenome Krystiano, detalhou que no momento da queda, a máquina ficou alojada parte no píer e parte na lateral do navio. Responsável pela operação, Krystiano informou ainda que as equipes de segurança da empresa fizeram uma manobra para colocar a retroescavadeira inteiramente no píer e isolaram o local.

Os funcionários também atuaram para conter o vazamento de parte do óleo que estava no tanque da retroescavadeira com o uso de areia e serragem.

Veja o vídeo do acidente: