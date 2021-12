VÍDEO: PM vai apurar conduta de policial da Cavalaria no RexPa em Belém

A Polícia Militar do Pará, por meio do comando do Regimento de Polícia Montada (RPMont), vai apurar o comportamento de um policial militar da Cavalaria após o final do RexPa, na tarde deste sábado (4), em Belém. Um vídeo gravado pelo próprio agente de segurança pública mostra o momento em que ele avança contra torcedores, ao longo de um trecho da avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco.

Por meio de uma publicação no Twitter, neste domingo (5), o governador Helder Barbalho ressaltou que o caso está sendo investigado e que as medidas necessárias serão adotadas.

"A PMPA reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta de nenhum de seus integrantes", finaliza o tweet.

A Polícia Militar do Pará informa que o comando do Regimento de Polícia Montada (RPMont) vai apurar o comportamento do policial militar e adotar as medidas necessárias. A PMPA reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta de nenhum de seus integrantes. #EquipeHB — Helder Barbalho (@helderbarbalho) December 5, 2021

Na gravação, o agente grita com os torcedores. "Grita aí! Na moral. Bora ver se vocês são doidos. Bora. Grita aí! Na moral, papai. Pra eu não começar soltando aço em vocês. Grita aí que eu sou queixo. Chegamos, meus amores. Chegamos, anjinhos. Não é assim que vocês querem ser tratados, hein, bando de anjinhos?", diz ele, no vídeo.