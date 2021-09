VÍDEO: Piloto morre após queda e explosão de avião monomotor no Pará

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira (10), em uma região próximo ao Garimpo do Penedo, entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Segundo informações do Portal Santarém, o piloto, identificado como Danilo Alves, morreu no acidente. Ele estaria sozinho na aeronave. Veja o vídeo gravado após a queda:

Segundo informações preliminares, o avião pertenceria a um empresário de Itaituba conhecido como "Nonatinho", e fazia voos na região garimpeira transportando combustível. A aeronave, que pegou fogo após a queda, já foi encontrada e o corpo do piloto também.

Antes de cair, o piloto teria conseguido acionar um sistema que avisou o controle aéreo em Manaus, e de lá avisaram o proprietário do avião em Itaituba. Duas aeronaves foram ao local do acidente para ajudar na localização dos destroços e da vítima.