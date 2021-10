VÍDEO: passageira é socorrida após colisão entre dois carros e um mototáxi em cruzamento de Santarém

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto foi registrado no começo da manhã desta sexta-feira, 8, no cruzamento das avenidas Barjonas de Miranda e Plácido de Castro, em Santarém, no oeste do Pará. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão, e apesar do vídeo assustador, ninguém se feriu com gravidade.

De acordo com o condutor da moto, Edilonso Franco, ele estava esperando a preferencial para seguir viagem, quando o condutor do carro do carro preto avançou e o atingiu. "Eu estava esperando a passagem quando o carro preto invadiu, e esse outro, prata, vinha descendo em alta velocidade, então se chocaram e no choque, jogou para cima de mim. Foi quando nos abalroamos um com o outro", disse o homem, que tinha dores nas costas.

A passageira que vinha com Edilonso ficou um pouco mais machucada, e precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). "Já liguei e falei com a mãe dela e eu fiquei aqui para ver a situação", disse o mototaxista, que já tinha conversado com os outros envolvidos no acidente para resolver os prejuízos financeiros.

Segundo Joziel Colares, enfermeiro do Samum a passageira sofreu apenas escoriações e estava bem de saúde.