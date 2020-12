VÍDEO: Motorista abandona veículo na avenida Almirante Barroso e foge após batida

Um flagrante inusitado chamou a atenção de motoristas que passaram na manhã desta segunda-feira (14) pela avenida Almirante Barroso: após uma batida, o motorista de um veículo de passeio abandonou o automóvel, em plena canaleta do BRT, e fugiu a pé. Veja:

A fuga foi flagrada por motoristas que presenciaram o acidente, no bairro do Marco, em Belém, por volta do meio-dia, no cruzamento com a avenida Júlio César, e no sentido São Brás rumo ao Entroncamento. Ainda não se sabe a identidade do proprietário do veículo que causou a batida. Testemunhas dizem que ele apresentava sinais de embriaguez ao deixar o veículo.

A redação integrada de O LIberal entrou em contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), com a Polícia Militar e a perícia do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) para ter mais detalhes sobre o acidente.

A assessoria do Detran respondeu, por telefone, que a área da avenida Almirante Barroso é de competência da Semob, e que o departamento estadual de trânsito não efetua perícias na capital.

Por sua vez, a PM disse que informações sobre acidentes de trânsito podem ser obtidas com mais precisão junto à Semob. "Até o momento não fomos acionados", disse a PM. Por volta das 12h40 o veículo que foi abandonado foi guinchado e o trânsito foi normalizado no local. O carro atingido no acidente deixou o local minutos antes.

A Semob ainda não respondeu ao pedido de informações de O Liberal. Acompanhe.