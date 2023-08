Vídeo mostra carro envolvido em acidente fatal sendo consumido pelo fogo na rodovia Arthur Bernardes

Um vídeo enviado à reportagem de O Liberal mostra o momento em que um carro envolvido em um acidente fatal foi totalmente consumido pelo fogo, na rodovia Arthur Bernardes, em Belém, na manhã do último sábado (19). As imagens mostram as chamas bastante altas. Segundo pessoas que testemunharam o ocorrido, o calor provocado pelo fogo poderia ser sentido a vários metros longe do veículo, que colidiu de frente com uma motocicleta, cujo piloto, identificado como Rafael Adriano, de 40 anos, não resistiu e morreu no local. A moto também foi destruída pelo fogo. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas.

A Polícia Militar esteve no local para fazer o isolamento da área e informou que o condutor do carro teria se evadido antes da chegada dos agentes. Populares teriam acionado o Samu, para tentar socorrer Rafael, mas a vítima já estava morta no momento em que os socorristas chegaram.

Conforme as primeiras informações que foram repassadas por populares aos PMs, o condutor da motocicleta vinha de Icoaraci no sentido a Val-de-Cães e o motorista do carro seguia no sentido oposto. O motorista do veículo maior teria feito​ uma ultrapassagem e acabou se chocando frontalmente com o motociclista.

O irmão de Rafael, identificado como Ageu Adriano, estava no local e relatou ter sido informado do acidente por uma vizinha. Segundo o homem, vários outros motoristas teriam relatado a ele que o condutor do HB20 estaria alcoolizado. Ageu contou que Rafael trabalhava como auxiliar de máquina e, no momento do acidente, estaria seguindo para o curso de Bombeiro Civil. A vítima costumava fazer o percurso todos os dias.