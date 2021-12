VÍDEO: Moradores registram explosão em mineradora de Barcarena

Na noite desta segunda-feira (6), moradores de Vila do Conde, em Barcarena, registraram o momento em que um dos depósitos de uma mineradora explodiu provocando um forte cheiro de enxofre no município. Não há informações sobre o que teria provocado o acidente.

De acordo com relatos de testemunhas, a empresa estaria armazenando o produto químico hidrossulfito de sódio, responsável pela coloração branca ou acinzentada de diversos produtos.

Uma moradora, identificada como Márcia, disse que o momento é de pânico. "Minha neta, de 6 anos, está com sensação de desmaio, garganta arranhando e dor de cabeça. O cabelo está só enxofre. Já dei banho nela, mas os sintomas persistem", contou.

Em nota, a mineradora Imerys "informa que foi identificado um foco de incêndio em um dos galpões da planta de beneficiamento da empresa, em Barcarena. O evento já foi controlado, não havendo qualquer acidente ou envolvimento com pessoas. A empresa está neste momento apurando as causas do incidente."

Matéria em atualização.