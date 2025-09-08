Capa Jornal Amazônia
Vídeo: morador tem casa invadida por ‘piratas’ em comunidade ribeirinha de Cametá

O crime foi registrado por câmeras de segurança do local

O Liberal
fonte

A imagem mostra o trio armado que rendeu um morador na comunidade robeirinha de Cametá. (Foto: Redes Sociais)

Um morador da comunidade ribeirinha de Biribatuba, localizada na zona rural de Cametá, nordeste do Pará, teve a casa invadida por três homens armados. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança que mostram a vítima sendo rendida pelos suspeitos, nas primeiras horas da manhã do último sábado (6). O caso é investigado pela Polícia Civil do município.

“Diligências estão em curso para localizar os suspeitos que já foram identificados. Qualquer informação sobre o crime pode ser repassada através do Disque-Denúncia, pelo número 181”, comunicou a PC.

[instagram=DOWdZMcgBVf

Segundo as informações iniciais, os trio seria integrante de grupos armados, chamados de ‘piratas’, que cometem assaltos e outros crimes em comunidades ribeirinhas. O vídeo mostra quando o morador é abordado pelos suspeitos que apontam armas de fogo para ele, por volta de 6h30. Os suspeitos chegaram pelo rio e surpreenderam a vítima. Todos os homens estão encapuzados para tentar dificultar a identificação. A vítima foi obrigada a entrar na residência e teve pertences e dinheiro levados pelo grupo armado. Não há informações se a vítima ou familiares foram feridos.

ataque de piratas no Pará
Polícia
