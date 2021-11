Vídeo: Jovem é agredido com pedaço de pau após ‘bebedeira’ em Santarém

Dois homens acabaram se desentendendo por causa da conta do bar após uma 'bebedeira' e um deles acabou partindo para a agressão que, por pouco, não tirou a vida de Lucas Abreu de Sousa, 23 anos. Segundo testemunhas, o agressor, contrariado, se armou de um pedaço de madeira que encontrou na rua e partiu para cima do oponente, golpeando-o na cabeça. O caso aconteceu na noite da segunda-feira (1º), no bairro Nova República, em Santarém. As informações são do portal O Impacto.

A vítima ficou caída em uma sarjeta, desacordada, enquanto populares que assistiam à cena tentavam fazer alguma coisa. O argressor, identificado como Ezequiel Messias Gomes, fugiu do local em seguida, mas foi localizado pouco tempo depois por uma guarniçao da Polícia Militar.

Já Lucas foi atendido pelo Samu 192 e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal (PSM), onde foi submetido a exames. Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde dele. Ezequiel foi apresentado pela Polícia Militar ao delegado plantonista da 16ª Seccional de Polícia Civil.