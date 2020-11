VÍDEO: Idoso de 70 anos morre após ser atropelado por motoqueiro em Itaituba

Roberto Marinho da Silva, de 70 anos, morreu após ser atropelado por um motoqueiro na cidade de Itaituba, no sudoeste paraense. O acidente ocorreu no cruzamento da 22ª rua com a Travessa São José, no bairro Bom Remédio, na manhã desta quinta-feira (26).

Imagens de uma câmera de segurança do local flagraram o momento do acidente. No registro, o homem aparece tentando atravessar a via com a bicicleta. Pouco depois que uma caminhonete passa, o idoso se sente seguro para ir para o outro lado da rua e não percebe a aproximação do motoqueiro, que o atinge em cheio. Com a colisão, Roberto cai fortemente e bate a cabeça no chão.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento ao idoso ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Itaituba, mas chegou à unidade hospitalar sem vida.

O motociclista Otoniel dos Santos Araújo, que conduzia o veículo no momento do acidente, ficou no local para prestar socorro à vítima. Ele foi conduzido por uma guarnição da Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil do município para prestar depoimento. Não há informações se o motorista foi detido.