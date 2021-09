VÍDEO: Homem é assassinado a pauladas enquanto dormia na calçada, no interior do Pará

Um crime brutal chocou moradores de Placas, município do oeste do Pará, na manhã desta terça-feira (4). Um homem identificado como Dhackson da Conceição foi assassinado a pauladas enquanto dormia em uma calçada. Aracildo Santos da Silva, suspeito de cometer o homicídio, foi preso em flagrante. Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. As imagens são fortes. Com informações do portal Giro. Veja:

A Polícia Civil informou que o suspeito teria passado a madrugada ao lado da vítima, que não percebeu a presença do assassino. Por volta das 05h10, o agressor se aproxima de Dhackson, que está dormindo na calçada, e o golpeia com várias pauladas. A vítima morreu na hora, sem chance de se defender ou de ser socorrida.

Por volta das 6h a PC foi acionada e deu início às investigações e diligências, juntamente com a Polícia Militar. Já por volta das 10h, a PM conseguiu capturar o suspeito, que estava em um órgão público municipal. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Placas, onde prestou depoimento e contou sua versão sobre o crime.

Ainda de acordo com a PC, Aracildo relatou que Dhackson teria lhe desferido um tapa no rosto, na tarde da última segunda-feira (13), e que isso teria motivado o crime. Apesar das informações, a PC informou que vai continuar investigando o caso para determinar a real motivação do homicídio.