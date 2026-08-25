Vídeo: duas pessoas são baleadas em ação policial no bairro do Barreiro, em Belém

Duas pessoas ficaram feridas após serem baleadas em uma ação policial registrada na manhã desta terça-feira (25/8), no bairro do Barreiro, em Belém. Uma delas é um homem, que foi atingido por um disparo de arma de fogo na panturrilha. A Polícia Civil informou que ele estaria armado e, durante abordagem, teria adotado uma atitude que levou o policial a efetuar o disparo.

Nas redes sociais, um vídeo do homem baleado circulou. Pelas imagens, é possível vê-lo sentado na rua com a panturrilha ensanguentada, enquanto recebe ajuda dos moradores.

A Polícia Militar apresentou o suspeito baleado na Seccional da Sacramenta. Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a PC comunicou que também recebeu a informação de que "uma segunda pessoa teria sido atingida por disparo de arma de fogo na perna, no mesmo contexto, e foi encaminhada para atendimento médico".

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado para esclarecer as circunstâncias dos disparos e como as duas pessoas foram atingidas. A reportagem também solicitou um posicionamento da PM sobre o ocorrido e aguarda retorno.