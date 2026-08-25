Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Vídeo: duas pessoas são baleadas em ação policial no bairro do Barreiro, em Belém

Uma das pessoas feridas é um homem. O disparo, segundo a Polícia Civil, atingiu a panturrilha dele

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o homem que foi baleado na panturrilha na ocorrência. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Duas pessoas ficaram feridas após serem baleadas em uma ação policial registrada na manhã desta terça-feira (25/8), no bairro do Barreiro, em Belém. Uma delas é um homem, que foi atingido por um disparo de arma de fogo na panturrilha. A Polícia Civil informou que ele estaria armado e, durante abordagem, teria adotado uma atitude que levou o policial a efetuar o disparo.

Nas redes sociais, um vídeo do homem baleado circulou. Pelas imagens, é possível vê-lo sentado na rua com a panturrilha ensanguentada, enquanto recebe ajuda dos moradores.

A Polícia Militar apresentou o suspeito baleado na Seccional da Sacramenta. Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a PC comunicou que também recebeu a informação de que "uma segunda pessoa teria sido atingida por disparo de arma de fogo na perna, no mesmo contexto, e foi encaminhada para atendimento médico".

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado para esclarecer as circunstâncias dos disparos e como as duas pessoas foram atingidas. A reportagem também solicitou um posicionamento da PM sobre o ocorrido e aguarda retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

duas pessoas são baleadas

ação policial

barreiro

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Colisão entre caminhonetes deixa uma pessoa morta na BR-422, próximo a Novo Repartimento

O acidente de trânsito foi registrado na quarta-feira (26)

27.08.26 11h11

APREENSÃO

PRF apreende 53 kg de skunk escondidos em veículo na BR-230, em Altamira

A fiscalização ocorreu na tarde desta quarta-feira (26)

27.08.26 10h39

HOMICÍDIO

Homem é morto a facadas durante a madrugada em Parauapebas

O crime ocorreu nesta quinta-feira (27)

27.08.26 10h22

INVESTIGAÇÃO

Soldado da PM de Belém é preso com drogas e arma durante operação em Capanema

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (26),

27.08.26 9h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Corpo encontrado com marcas de violência em Tracuateua é identificado como de mulher trans

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (26)

27.08.26 9h14

INVESTIGAÇÃO

Soldado da PM de Belém é preso com drogas e arma durante operação em Capanema

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (26),

27.08.26 9h51

FEMINICÍDIO

Advogado de família de Alciely Alencar aguarda avanços no processo para julgamento do acusado

Assassinato com 80 socos chocou a sociedade

26.08.26 21h58

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de tentativa de estupro de uma adolescente em região garimpeira de Itaituba

Suspeito de 18 anos tentou forçar a relação sexual na madrugada de quarta-feira (26) e foi preso pela Polícia Militar

26.08.26 22h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda