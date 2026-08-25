Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois suspeitos de envolvimento em homicídio são mortos em confronto com a PM em Castanhal

Segundo a PM, ao avistarem os militares, os homens teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as equipes

O Liberal
fonte

Dois suspeitos de envolvimento em homicídio são mortos em confronto com a PM em Castanhal. (Divulgação | PM)

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (25/8), na avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro, em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, dois homens teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local do crime.

Após tomar conhecimento do homicídio, equipes do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME), da Polícia Militar, realizaram diligências para tentar localizar os possíveis autores do crime. Durante as buscas, no bairro Cohab, cinco indivíduos teriam fugido ao perceber a presença das guarnições e entrado nos quintais de residências vizinhas.

De acordo com a polícia, dois dos suspeitos foram localizados durante o cerco. Segundo a PM, ao avistarem os militares, os homens teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as equipes. Os policiais revidaram e os dois indivíduos foram baleados.

O comandante do 3º BME, tenente-coronel Weber, afirmou que as diligências foram iniciadas a partir das informações obtidas no local do homicídio. Segundo ele, os policiais foram até possíveis endereços onde suspeitos estariam escondidos. “Diante das informações colhidas no local [do homicídio], nós iniciamos as diligências em possíveis residências onde indivíduos estariam homiziados. Ao chegar no bairro da Cohab, mais precisamente na comunidade do Morrinho, durante uma incursão, fomos recebidos a tiros por uma quadrilha de vagabundos. Diante da injusta agressão, nossas equipes revidaram, dois indivíduos foram conduzidos à UPA”, relatou o tenente-coronel.

Weber também afirmou que, na avaliação da Polícia Militar, os crimes podem estar relacionados a uma disputa entre grupos criminosos que atuam no município. “Esses crimes têm relação entre uma guerra de facções criminosas que está acontecendo no nosso município”, declarou.

Ainda conforme a Polícia Militar, os dois suspeitos baleados foram socorridos e encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreram. Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo, além de um carregador e um coldre para pistola calibre 9 milímetros.

Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam uma tornozeleira eletrônica violada, uma motocicleta Honda CG Fan vermelha, uma porção de substância análoga à cocaína, uma porção de substância análoga à maconha, três munições não deflagradas (duas de calibre .28 e uma de calibre .38) e oito aparelhos celulares.

A motocicleta apreendida, de placa QUE-5170, é semelhante à que teria sido utilizada em um homicídio ocorrido no bairro do Cristo, em Castanhal, na segunda-feira (24/8). A possível relação entre os crimes deverá ser investigada pela Polícia Civil.

A Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que a Delegacia de Homicídios de Castanhal apura a autoria e as circunstâncias do homicídio ocorrido na avenida Getúlio Vargas. Segundo a instituição, “perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para seguir com a elucidação da motivação e autoria da ocorrência”.

A Polícia Científica do Pará também foi acionada para realizar o exame do local do crime e a remoção do corpo da vítima, que passará por procedimentos de identificação e perícia.

Até a tarde desta terça-feira (25/8), a investigação ainda buscava esclarecer a participação dos suspeitos mortos no confronto, a motivação do homicídio ocorrido no Centro de Castanhal e uma possível relação com outros crimes registrados recentemente no município.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dois suspeitos de envolvimento em homicídio são mortos em confronto com a PM em Castanhal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Colisão entre caminhonetes deixa uma pessoa morta na BR-422, próximo a Novo Repartimento

O acidente de trânsito foi registrado na quarta-feira (26)

27.08.26 11h11

APREENSÃO

PRF apreende 53 kg de skunk escondidos em veículo na BR-230, em Altamira

A fiscalização ocorreu na tarde desta quarta-feira (26)

27.08.26 10h39

HOMICÍDIO

Homem é morto a facadas durante a madrugada em Parauapebas

O crime ocorreu nesta quinta-feira (27)

27.08.26 10h22

INVESTIGAÇÃO

Soldado da PM de Belém é preso com drogas e arma durante operação em Capanema

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (26),

27.08.26 9h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Corpo encontrado com marcas de violência em Tracuateua é identificado como de mulher trans

O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (26)

27.08.26 9h14

INVESTIGAÇÃO

Soldado da PM de Belém é preso com drogas e arma durante operação em Capanema

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (26),

27.08.26 9h51

FEMINICÍDIO

Advogado de família de Alciely Alencar aguarda avanços no processo para julgamento do acusado

Assassinato com 80 socos chocou a sociedade

26.08.26 21h58

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de tentativa de estupro de uma adolescente em região garimpeira de Itaituba

Suspeito de 18 anos tentou forçar a relação sexual na madrugada de quarta-feira (26) e foi preso pela Polícia Militar

26.08.26 22h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda