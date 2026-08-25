Dois suspeitos de envolvimento em homicídio são mortos em confronto com a PM em Castanhal

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (25/8), na avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro, em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, dois homens teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local do crime.

Após tomar conhecimento do homicídio, equipes do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME), da Polícia Militar, realizaram diligências para tentar localizar os possíveis autores do crime. Durante as buscas, no bairro Cohab, cinco indivíduos teriam fugido ao perceber a presença das guarnições e entrado nos quintais de residências vizinhas.

De acordo com a polícia, dois dos suspeitos foram localizados durante o cerco. Segundo a PM, ao avistarem os militares, os homens teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as equipes. Os policiais revidaram e os dois indivíduos foram baleados.

O comandante do 3º BME, tenente-coronel Weber, afirmou que as diligências foram iniciadas a partir das informações obtidas no local do homicídio. Segundo ele, os policiais foram até possíveis endereços onde suspeitos estariam escondidos. “Diante das informações colhidas no local [do homicídio], nós iniciamos as diligências em possíveis residências onde indivíduos estariam homiziados. Ao chegar no bairro da Cohab, mais precisamente na comunidade do Morrinho, durante uma incursão, fomos recebidos a tiros por uma quadrilha de vagabundos. Diante da injusta agressão, nossas equipes revidaram, dois indivíduos foram conduzidos à UPA”, relatou o tenente-coronel.

Weber também afirmou que, na avaliação da Polícia Militar, os crimes podem estar relacionados a uma disputa entre grupos criminosos que atuam no município. “Esses crimes têm relação entre uma guerra de facções criminosas que está acontecendo no nosso município”, declarou.

Ainda conforme a Polícia Militar, os dois suspeitos baleados foram socorridos e encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreram. Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo, além de um carregador e um coldre para pistola calibre 9 milímetros.

Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam uma tornozeleira eletrônica violada, uma motocicleta Honda CG Fan vermelha, uma porção de substância análoga à cocaína, uma porção de substância análoga à maconha, três munições não deflagradas (duas de calibre .28 e uma de calibre .38) e oito aparelhos celulares.

A motocicleta apreendida, de placa QUE-5170, é semelhante à que teria sido utilizada em um homicídio ocorrido no bairro do Cristo, em Castanhal, na segunda-feira (24/8). A possível relação entre os crimes deverá ser investigada pela Polícia Civil.

A Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que a Delegacia de Homicídios de Castanhal apura a autoria e as circunstâncias do homicídio ocorrido na avenida Getúlio Vargas. Segundo a instituição, “perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para seguir com a elucidação da motivação e autoria da ocorrência”.

A Polícia Científica do Pará também foi acionada para realizar o exame do local do crime e a remoção do corpo da vítima, que passará por procedimentos de identificação e perícia.

Até a tarde desta terça-feira (25/8), a investigação ainda buscava esclarecer a participação dos suspeitos mortos no confronto, a motivação do homicídio ocorrido no Centro de Castanhal e uma possível relação com outros crimes registrados recentemente no município.