VÍDEO: Criminosos invadem casa no Marco e saem correndo com televisão nas mãos pela Duque de Caxias

Uma residência localizada no bairro do Marco, em Belém, foi invadida e furtada por dois homens na madrugada desta sexta-feira (3). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos fogem pela avenida Duque de Caxias, correndo, com uma televisão e uma furadeira nas mãos, que foram furtadas da residência. Veja:

De acordo com o relato do morador do imóvel, a ação criminosa ocorreu por volta das 3h da manhã. A dupla teria utilizado uma escada para entrar pela janela do segundo andar da residência, e ao entrar, furtou uma televisão de 32 polegadas e uma furadeira.

Um dos criminosos estava usando uma bermuda, sandálias e uma camisa aparentemente de cor laranja. Já o outro usava uma camisa de manga longa listrada, preta e branca, uma calça jeans e um tênis. Eles foram flagrados pelas câmeras fugindo com os objetos em mãos.

A dupla ainda não foi identificada. Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos deve ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.