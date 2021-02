VÍDEO: Bandidos vestidos de policiais assaltam casa e causam pânico em família, na Marambaia

Três homens armados, vestidos de policiais, causaram pânico a uma família ao assaltarem uma casa no bairro da Marambaia, em Belém, na noite desta sexta-feira (26). Segundo informações, os bandidos renderam a família após dizerem que estavam no local para efetuar a prisão de um dos moradores da residência. Toda a ação foi registrada por diversas câmeras espalhadas pelo imóvel. Veja:

O caso ocorreu por volta das 18h50, na rua H do conjunto Mendara, na Marambaia. Como os ladrões estavam vestidos de policiais, a família não teria desconfiado. Eles entraram na casa, anunciaram assalto e levaram dinheiro, jóias, aparelhos eletrônicos e outros itens. As vítimas, entre elas uma criança, chegaram a ser presas em um dos cômodos da residência.

A Polícia Civil, por meio da delegacia da Marambaia, disse que de acordo com as informações narradas pelas vítimas, quatro criminosos, vestidos com camisas que assemelham às roupas táticas da PC, renderam os moradores que estavam em frente à residência onde moram, por volta de 19 horas, sendo que todos estavam armados.

A quadrilha fugiu do local após recolher os objetos de valor da família. As diligências estão sendo feitas pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) com o objetivo de prender os bandidos.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

A redação integrada de O Liberal também recebe a qualquer momento informações de ocorrências como incêndios, homicídios e acidentes graves, via texto, áudio, foto e vídeo pelo WhatsApp: basta contactar no número (91) 98568-2542.