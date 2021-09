VÍDEO: Assaltantes fazem 'arrastão' em loja de conveniência na Sacramenta

Na madrugada do último domingo, 19, um assalto aterrorizou clientes que estavam em uma loja de conveniências no bairro da Sacramenta, em Belém. Pouco depois da meia-noite, um grupo de três assaltantes abordou de forma muito violenta as pessoas que confraternizavam na calçada em frente do estabelecimento, agredindo algumas da vítimas e fugindo com os pertences.

O crime foi na esquina das avenidas Senador Lemos e Doutor Freitas, perto do Posto de Saúde e do Mercado do bairro. Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que os criminosos chegam de armas em punho. Eles abordam os clientes - que estão sentados nas mesas na frente do local - com muita agressividade, exigindo que as vítimas entreguem tudo que têm. Um homem chega a ser atingido por coronhadas.

Em seguida, os assaltantes entram na loja de conveniência e também levam dinheiro do estabelecimento. A loja foi instalada no local há pouco mais de um ano, e rapidamente virou um ponto de lazer para os moradores do bairro da Sacramenta.

Em nota, a Polícia Militar, que atua na área por meio do 1º Batalhão (BPM), informou que já tomou conhecimento do crime e que intensificou as buscas na região para identificar e prender os envolvidos. A PM ressalta, ainda, que qualquer informação ou denúncia que leve até os suspeitos, podem ser realizadas por meio dos números 190 (Ciop) ou 181 (Disque-denúncia).