Viatura da PM é alvejada durante emboscada em Benevides

Uma viatura da Polícia Militar foi alvejada durante uma emboscada na madrugada desta segunda-feira (27/10) em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. Nenhum militar se feriu.

De acordo com a PM, uma guarnição do 39º Batalhão, em cumprimento de uma operação que tinha o objetivo de fechar bares e outros estabelecimentos similares, foi surpreendida no bairro Itaquara com vários disparos de arma de fogo. Segundo as autoridades, os tiros vieram de trás de um muro de uma creche daquela região e acertaram o teto da viatura, a porta dianteira esquerda e um dos pneus.

Depois disso, os agentes solicitaram apoio na ocorrência. Até agora, os autores dos disparos não foram identificados. A Polícia Militar realiza buscas para localizar os suspeitos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.