Viatura da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará pega fogo; ninguém se feriu

Uma viatura da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, nordeste do Estado, foi destruída após pegar fogo, na manhã desta segunda-feira (17), na Rua Simplício, bairro Centro. De acordo com a Polícia Militar, a suposta causa do incêndio teria sido uma falha mecânica. Ninguém se feriu.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as chamas consumindo a parte frontal do automóvel perto de residências. Ao fundo da filmagem é possível avistar guardas municipais do veículo. Militares do 19º Batalhão aparecem nas filmagens. Os policiais disseram que receberam o acionamento do caso, por volta das 6h.

Apesar das informações preliminares, as autoridades não disseram quantas pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência não foi registrada no sistema. A Prefeitura da cidade também foi procurada pela reportagem, que aguarda retorno pela resposta.