Venezuelano tem residência invadida e acaba morto com três tiros em Marabá

​O venezuelano Daniel Alberto Gomez, de 45 anos, foi morto com, pelo menos, três tiros na noite desta terça-feira (1), em Marabá, no sudeste paraense. O crime foi registrado por volta das 23h, na rua Guilherme Oliveira, no núcleo Cidade Nova. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Marabá.

No local, policiais da 21ª Seccional apuraram que a vítima, que trabalhava como barbeiro e morava sozinha, teve a quitinete invadida pelo suspeito, uma vez que as portas apresentavam sinais de arrombamento. Ao se deparar com o criminoso, Daniel ainda tentou correr pela calçada, mas foi morto ali mesmo por disparos que o atingiram na cabeça, nas costas e no abdômen.

Uma equipe do Serviço de Atendiment​​o Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte de Daniel. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e submetido à necropsia.

De acordo com o delegado Vinícius Cardoso, diretor da 21ª Seccional de Polícia Civil de Marabá, a motivação do crime ainda é desconhecida. “Estamos levantando essas informações. Não há nenhum indicativo, preliminarmente, envolvendo a vítima com a criminalidade”, afirmou.