Vendedor suspeito de abusar de criança autista é preso em Moju, no nordeste paraense

Sinval Jacinto Monteiro, de 58 anos, foi preso, acusado de ter abusado sexualmente de uma criança de 11 anos no município de Moju, no nordeste paraense. O crime aconteceu no bairro Nazaré e indignou familiares da vítima, que tem autismo. O acusado foi preso na manhã da última terça-feira (2), na cidade em que tudo ocorreu.

Foi a própria família da criança que indicou Sinval como o autor do crime. Ele foi capturado por uma guarnição da Polícia Militar logo após a acusação feita pelos familiares.

O acusado era conhecido da localidade por trabalhar pelas ruas da cidade vendendo redes, de porta em porta. Não há detalhes sobre a maneira com que o acusado conseguiu cometer o abuso contra a vítima.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. O crime, que descreve o ato de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pode levar a uma pena de oito a 15 anos de prisão.