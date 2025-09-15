Capa Jornal Amazônia
Vendedor de sandálias e controles remotos é assassinado em bar de Altamira

A polícia não forneceu detalhes se a vítima tinha antecedentes criminais ou se vinha sofrendo ameaças

O Liberal
fonte

Vendedor de sandálias e controles remotos é assassinado em bar de Altamira. (Reprodução/ redes sociais)

Francieudo de Oliveira, de 42 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (14), em Altamira, no sudoeste do Pará. Ele estava em um bar localizado na avenida Castelo Branco, no bairro São Domingos, quando foi surpreendido por um homem armado que disparou contra sua cabeça, por volta das 22h. Nenhum suspeito foi preso.

O vendedor de sandálias e controles remotos morreu no local. Testemunhas relataram que o atirador fugiu em um veículo não detalhado logo após o crime. Apesar da presença de várias pessoas no estabelecimento, a polícia enfrenta dificuldades na coleta de informações devido ao silêncio dos frequentadores.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil informou que irá recorrer a imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o autor. A motivação do assassinato ainda não foi esclarecida. A polícia não forneceu detalhes se a vítima tinha antecedentes criminais ou se vinha sofrendo ameaças.

Informações que ajudem a polícia a esclarecer o caso e identificar o autor do crime podem ser repassadas ao disque denúncia (181).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em altamira

homem morto a tiros em bar
Polícia
