Vendedor de sandálias e controles remotos é assassinado em bar de Altamira

Francieudo de Oliveira, de 42 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (14), em Altamira, no sudoeste do Pará. Ele estava em um bar localizado na avenida Castelo Branco, no bairro São Domingos, quando foi surpreendido por um homem armado que disparou contra sua cabeça, por volta das 22h. Nenhum suspeito foi preso.

O vendedor de sandálias e controles remotos morreu no local. Testemunhas relataram que o atirador fugiu em um veículo não detalhado logo após o crime. Apesar da presença de várias pessoas no estabelecimento, a polícia enfrenta dificuldades na coleta de informações devido ao silêncio dos frequentadores.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil informou que irá recorrer a imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o autor. A motivação do assassinato ainda não foi esclarecida. A polícia não forneceu detalhes se a vítima tinha antecedentes criminais ou se vinha sofrendo ameaças.

Informações que ajudem a polícia a esclarecer o caso e identificar o autor do crime podem ser repassadas ao disque denúncia (181).