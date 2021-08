Vendedor de pão é morto a tiros e pauladas em Marituba

Edson Silva Amorim, o “Negrinho”, de 23 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 12, numa área de mata localizada entre os quilômetros 1 e 2 da Alça Viária, em Marituba. O cadáver, com marcas de tiros e pauladas, foi achado por volta das 11h por moradores da área, que acionaram, inicialmente, a Polícia Militar.

A Polícia Civil também foi acionada, para apurar as primeiras informações que devem nortear as investigações do fato. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) esteve no local para realizar a perícia de local de crime e remover o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima trabalhava com “bicos” na área, como venda de pão, porém tinha envolvimento com algumas atividades ilícitas. "Familiares dele nos contaram que o Edson tinha problemas com álcool e drogas. Além disso, ele tinha problemas com a Justiça. Estava sob alvará de soltura e chegou até a arrebentar a tornozeleira eletrônica que usava", contou o tenente da Polícia Militar, Adley Neiel.

Pelo histórico da vítima, a polícia acredita que ela foi assassinada, possivelmente, a mando de traficantes da área, por conta de dívidas com o tráfico de drogas. Essa versão só poderá ser confirmada a partir das investigações que ainda serão feitas pela Polícia Civil.