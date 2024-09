Velho conhecido da polícia, 'Arcanjo' é preso novamente por furto em Medicilândia

Um homem identificado como Pablo de Lima, conhecido como “Arcanjo”, 30 anos, foi preso em Medicilândia, no sudoeste do Pará. A prisão foi divulgada na quinta-feira (5). Esta é a segunda vez que o homem foi detido na mesma semana, sendo suspeito de furtar diversos objetos de uma barbearia no centro da cidade de Medicilândia. A primeira prisão ocorreu no município de Uruará, também no sudoeste paraense.

O crime ocorreu na madrugada, quando Pablo, que estava hospedado em um hotel de Medicilândia em frente ao estabelecimento, aproveitou a oportunidade para invadir o local e subtrair 14 relógios de pulso e a quantia de R$ 373 em dinheiro. O prejuízo estimado pela vítima ultrapassa os R$ 2 mil.

A ação policial começou após uma denúncia ​de furto em um comércio localizado na travessa Cassandra Silvério. Ao chegarem ao local e confirmarem o crime, os agentes se dirigiram ao hotel onde Pablo estava hospedado. Com as mesmas características fornecidas pela vítima, o suspeito foi abordado e permitiu a entrada dos policiais, que após uma busca minuciosa encontraram uma caixa escondida atrás do frigobar contendo os objetos furtados.

Pablo confessou o crime, explicando que usou uma chave de vela furtada de uma caminhonete para forçar a entrada na barbearia. Ele foi levado à delegacia de Polícia Civil de Medicilândia, onde deve responder por furto qualificado.

Pablo já é conhecido das autoridades. Em Uruará, ele foi preso anteriormente por uma série de furtos a lojas e tem passagens pelo sistema penitenciário, sendo suspeito de cometer crimes em vários municípios da região. A Polícia Civil segue investigando o caso, enquanto Pablo aguarda os procedimentos legais. Com informações do site Confirma Notícia.