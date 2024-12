Veja o momento do suposto doping em arena de beach tennis em Belém

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (9) mostra o momento em que uma mulher supostamente adiciona substâncias em um copo durante um evento de beach tennis, em Belém. A gravação, feita no último sábado (7) em uma arena no bairro do Umarizal, mostra a mulher manipulando um copo térmico, aparentemente antes de uma partida, em meio a um momento de descontração com outras participantes.

Nas imagens, a suspeita aparece segurando um copo térmico com a mão esquerda enquanto, com a mão direita, manuseia o que parece ser uma pílula. Em seguida, ela abre o copo e coloca a substância dentro. A filmagem se encerra sem revelar para quem o copo foi entregue.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE) já apura o caso. “Testemunhas serão ouvidas e perícias serão solicitadas”, afirma o comunicado.

Suspeitas

Jogadoras relataram sintomas como tontura, arr​itmia, mal-estar e enjoos após ingerirem água em copos que teriam sido manipulados pela mulher. Em um dos casos, uma atleta precisou ser levada ao hospital pelo marido com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC), após apresentar grave mal-estar.

Os relatos, que se espalharam em grupos de mensagens, indicam que as ocorrências estariam relacionadas aos horários em que a suspeita também disputava os jogos. Além disso, algumas atletas tiveram que desistir das partidas por problemas de saúde, chamado de “desistência médica” no beach tennis.

A recorrência de casos semelhantes envolvendo a mesma mulher chamou a atenção de frequentadores, que decidiram monitorar seu comportamento durante o evento de sábado. Inclusive, um delegado da Polícia Civil esteve presente no local para acompanhar a situação de perto.