Veja como era o barco do caso dos corpos encontrados no Pará

A Marinha do Brasil concluiu, na noite de segunda-feira (15), o reboque da embarcação localizada à deriva na costa paraense. Localizada por pescadores no último sábado (13), a embarcação encontra-se na comunidade do Castelo, na zona rural de Bragança, município distante pouco mais de 200 quilômetros de Belém.

O barco, fabricado com fibra de vidro e com cerca de 13 metros de comprimento, foi encontrado sem motores ou quaisquer sistemas de propulsão e direção, ainda segundo a Marinha. Além disso, não apresenta sinais de danos estruturais, indicando não ter passado por naufrágio.

LEIA TAMBÉM:

A Marinha espera a liberação da perícia para que a Capitania dos Portos possa iniciar sua análise na embarcação. A Marinha também coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ao meio hídrico.