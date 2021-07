Vazamento de gás causa incêndio e deixa uma pessoa ferida em Santarém

De acordo com os bombeiros que atenderam o chamado, o incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira (2) em uma casa de alvenaria na avenida São Sebastião esquina com a rua Raimundo Fona, no município de Santarém, região oeste do estado. Com informações do site G1 Santarém.

As chamas rapidamente se alastraram na residência, que ficou parcialmente destruída. Uma pessoa, cuja identidade não foi divulgada, ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Só o laudo técnico pericial vai atestar a real causa do acidente, mas os bombeiros suspeitam que o incêndio tenha sido causado por um vazamento de gás de cozinha.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao imóvel, acionados por populares, os militares logo perceberam um cheiro forte de gás vindo da cozinha, onde havia fumaça e fogo começou.