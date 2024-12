Vários tabletes de skunk são apreendidos dentro de embarcação em Óbidos

Uma carga com mais de 8 kg de ‘skunk’, a supermaconha modificada em laboratório, foi apreendida dentro de uma embarcação no município de Óbidos, no Oeste do Pará. A ação ocorreu na sexta-feira (13/12), durante uma fiscalização de rotina em um ferry boat que saiu de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino a cidade de Belém. A droga estava escondida dentro de uma Air Fryer.

A fiscalização foi realizada por volta de 17h30, na Base Candiru, pelo Grupamento Fluvial (GFLU) com a Polícia Militar. Os agentes encontraram o ‘Skunk’ dentro da Air Fryer, que havia sido despachada na caixa original como encomenda. Os agentes realizaram a vistoria no setor de carga e localizaram a droga que estava embalada dentro da fritadeira. Todos os tabletes totalizaram 8,335kg de Skunk.

Realizando as verificações no documento das cargas, os policiais descobriram o nome do homem que fez o envio da carga e também identificaram a mulher a quem a droga estava destinada. No entanto, as pessoas não foram localizadas dentro da embarcação. Os militares informaram que possivelmente a destinatária receberia o entorpecente no momento que a carga chegasse em Belém.

Diante dos fatos, o skunk foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Óbidos para que fosse realizada a perícia e os demais procedimentos legais cabíveis.