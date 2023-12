‘Vaquinha solidária’ é realizada para auxiliar famílias atingidas por incêndio na Gaspar Viana

Uma vaquinha solidária está sendo feita para ajudar as famílias que perderam tudo no incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio histórico, na tarde de quarta-feira (13), na rua Gaspar Viana, bairro da Campina, em Belém. A ajuda, que pode ser financeira ou por meio da doação de roupas e alimentos, será direcionada às mais de 12 famílias vítimas do incidente.

Amigos e familiares das pessoas atingidas se reuniram para auxiliar as vítimas enquanto muitas delas permanecem sem ter local para ir. O incêndio, que ainda tem a origem desconhecida, consumiu completamente o imóvel de três andares onde as pessoas viviam. As vítimas, que são trabalhadores ambulantes e comerciantes que sobreviviam atuando como autônomos, perderam seus materiais e equipamentos de trabalhos no incêndio.

Como ajudar?

A ajuda pode ser feita por meio de doações de roupas e alimentos, que estão sendo recebidos na Passagem Sônia Maria, no bairro de São Brás, em Belém. Além disso, quem quiser ajudar com quantias em dinheiro, pode enviar via transferência Pix. A chave é o E-mail: davidwendel1116@gail.com no banco PicPay. Para ajudar com outros itens, basta entrar em contato com o número: 91 98039-5559.