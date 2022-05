Uma pessoa morre e três ficam feridas em tiroteio em bar de Monte Alegre

O município de Monte Alegre, no oeste paraense, registrou uma madrugada violenta com uma pessoa morta e 3 feridas depois de um tiroteio que ocorreu em um bar, localizado na Cidade Baixa. Ninguém foi preso até o momento.

A polícia informou ao Portal O Liberal que o tiroteio vitimou o jovem Raileno Lobato dos Santos, de 24 anos. Ele foi alvejado com dois tiros na região do tórax e foi a óbito, logo que chegou ao Hospital.

Ainda de acordo com a polícia, as outras 3 vítimas que foram atingidas pela arma de fogo tiveram ferimentos com menos gravidade. Uma delas levou um tiro na perna, a outra teve a parte do ombro atingindo e a terceira vítima levou um tiro de raspão na perna. Todos foram encaminhados para atendimento médico.

A polícia fez incursões pela cidade na tentativa de capturar o autor dos disparos e ouviu testemunhas que estavam próximas ao ocorrido. Muitas relataram não conhecer o atirador, mas que teriam como fazer a identificação se vissem novamente. Ainda de acordo com o relato, enquanto o homem estava atirando, havia um outro em uma moto dando retaguarda para a fuga.

Diante dessa informação, a polícia conduziu as testemunhas para fazer o reconhecimento no banco de dados da delegacia, no entanto, não obteve êxito.

O caso foi registrado na delegacia de polícia civil do município. A polícia investiga a motivação do ocorrido.