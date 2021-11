Operação contra jogos de azar e corrupção tem um preso, dinheiro e arma apreendidos em Belém

​Uma pessoa foi presa, na manhã desta quarta-feira (24), durante a Operação Vegas, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estado do Pará (GAECO/MPPA), que apreendeu, ainda, dinheiro e arma de fogo, em endereços localizados em Belém e no Distrito de Icoaraci.

A ação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) e tinha como objetivo cumprir sete mandados de busca e apreensão domiciliar deferidos pela Justiça. As investigações prosseguem em segredo de Justiça.

Os mandados de busca e apreensão, deferidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará, foram cumpridos em imóveis situados em Icoaraci, bem como nos bairros de São Brás e Guamá. Um estabelecimento comercial localizado dentro de um shopping e imóveis de um condomínio da região metropolitana de Belém também foram alvos da operação.

A Operação Vegas fundamenta-se em procedimento investigatório criminal instaurado no âmbito do GAECO com o objetivo de investigar conduta ilícita consistente em integrar organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar, inclusive em sites de apostas esportivas, além de corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro.