Uma pessoa é morta a tiros e outras duas ficam feridas em praia de Marabá

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após serem baleadas no fim da tarde de domingo (16), na Praia do Tucunaré, em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com depoimentos de testemunhas, dois suspeitos atiraram contra um grupo de pessoas que estava no local. Até o momento, ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no caso. As vítimas não tiveram os nomes e idade revelados.

De acordo com o portal Debate Carajás, as três vítimas foram socorridas e levadas para a Orla do Rio Tocantins, onde foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Depois foram conduzidas ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde uma delas morreu.

Até o momento, não há mais detalhes do crime. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. Em nota, a PC informou que "equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá trabalham para identificar os envolvidos no homicídio e na tentativa de homicídio ocorrida na praia do Tucunaré. De acordo com depoimentos de testemunhas, dois suspeitos atiraram contra um grupo de pessoas que estava na praia. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações".

Com informações do Debate Carajás