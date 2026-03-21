'Um tapa na cara da sociedade' diz senador sobre Caso Sefer

A sociedade aguarda a execução da pena do médico e ex-deputado estadual Luiz Afonso Sefer, condenado por estupro de vulnerável contra uma menina de 9 anos. O crime, ocorrido em 2005, resultou em sua primeira condenação em 2010, mas o cumprimento da sentença ainda não foi iniciado.

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A situação gera a sensação de impunidade e corrói a confiança popular, conforme manifestou o senador Magno Malta (PL-ES).

Magno Malta cobra Conselho Nacional de Justiça

O senador Magno Malta (PL-ES) considera a não concretização da pena contra o ex-deputado um 'tapa na cara da sociedade'. Ele levou a questão ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para fazer cobranças.

“Estamos diante do ‘caso Sefer’, em que a Justiça se manifestou, condenou e reconheceu um crime grave, envolvendo estupro de vulnerável e, ainda assim, passados mais de dez anos, nada se concretizou na prática. Isso é um tapa na cara da sociedade, da vítima e de todos que ainda acreditam no sistema. Por isso, levei essa representação ao CNJ, não para discutir a decisão de um juiz, mas para cobrar o que é básico: que a Justiça funcione de fato. Porque, quando a condenação não se traduz no cumprimento da pena, instala-se a sensação de impunidade, o que corrói a confiança da população e, sobretudo, da própria vítima”, declarou Magno Malta.