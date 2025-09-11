Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Turista argentino é encontrado morto no Rio; polícia investiga golpe do 'Boa noite, Cinderela'

A Polícia Civil afirma que a Delegacia de Homicídios da Capital segue em diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um turista argentino, de 54 anos, que foi encontrado morto na capital fluminense na segunda-feira, 8. A vítima, identificada como Alejandro Ainsworth, foi localizada na estrada da Grota Funda, na zona oeste do Rio.

Apesar de o argentino ter sido localizado há três dias, a polícia só conseguiu confirmar a identidade dele nesta quinta-feira, 11. Por ser estrangeiro, suas informações não constavam nos bancos de dados do País, o que atrasou a identificação, explicou a polícia.

"O corpo não apresentava sinais de morte violenta, e os indícios apontam para a possibilidade de ele ter sido vítima de Boa Noite, Cinderela", afirmou a Polícia Civil, em nota. "Exames periciais vão determinar a causa da morte." O golpe do "Boa Noite, Cinderela" é quando são misturadas substâncias químicas em bebidas que deixam turistas dopados para, então, subtrair seus pertences.

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e o desaparecimento dele, constatado desde domingo, 7, vinha sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

Ao jornal La Nación, da Argentina, os filhos do argentino alegam que o pai foi vítima de sequestro e que "movimentações suspeitas" começaram a ser feitas nas contas bancárias de Alejandro. "Entendo que tenha sido um sequestro, porque, às 2h da manhã de segunda-feira, ocorreram movimentações financeiras, mudanças de senhas, transações e, às 7h, foi tirada uma foto com um celular, que depois foi enviada para o Google Fotos", disse Alan, um dos filhos de Ainsworth.

A Polícia Civil afirma que a Delegacia de Homicídios da Capital segue em diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

Caso recente

No mês passado, três mulheres tiveram a prisão decretada pela Justiça acusadas de dopar e roubar dois turistas ingleses, no início de agosto. As vítimas foram encontradas desorientadas na praia de Ipanema e socorridas por um entregador de pão.

Segundo a polícia, eles perderam dois celulares e 2 mil libras (cerca de R$ 15 mil) e ficaram desorientados depois de beber caipirinhas misturadas com produtos químicos oferecidos por três mulheres. As suspeitas foram identificadas e denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

As três mulheres acusadas de dopar e roubar dois turistas ingleses durante a madrugada de 8 de agosto, após um evento na Lapa, viraram rés na Justiça do Rio nesta segunda-feira (18). As três já estão com a prisão preventiva decretada e uma delas foi presa nesta segunda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rio

turista

argentino

morte

investigação
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Falso farmacêutico é preso suspeito de abusos sexuais e venda de remédios abortivos no Pará

De acordo com as investigações, o homem é suspeito de cometer abusos sexuais contra funcionárias e até mesmo contra a própria esposa

11.09.25 23h00

prisão

Polícia Civil prende homem por roubo a residências em Belém

O investigado, que já tem passagem criminal por roubo e tráfico de drogas, é apontado como um dos participantes de vários roubos a residências ocorridos em 2025

11.09.25 22h56

INVESTIGAÇÃO

Turista argentino é encontrado morto no Rio; polícia investiga golpe do 'Boa noite, Cinderela'

A Polícia Civil afirma que a Delegacia de Homicídios da Capital segue em diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime

11.09.25 22h08

EITA!

Empresário morto em Castanhal: Sócio é suspeito de ser o mandante do crime, diz polícia

Rafael Mota Ribeiro foi preso nesta quinta-feira (11). Além dele, um segundo suspeito também foi capturado no momento em que tentava fugir para São Paulo

11.09.25 21h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Policiais investigam vazamento de fotos de médica encontrada morta em presídio

Daniele Barreto foi presa após ser acusada de estar envolvida no assassinato do marido

10.09.25 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda