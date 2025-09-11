Turista argentino é encontrado morto no Rio; polícia investiga golpe do 'Boa noite, Cinderela'

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um turista argentino, de 54 anos, que foi encontrado morto na capital fluminense na segunda-feira, 8. A vítima, identificada como Alejandro Ainsworth, foi localizada na estrada da Grota Funda, na zona oeste do Rio.

Apesar de o argentino ter sido localizado há três dias, a polícia só conseguiu confirmar a identidade dele nesta quinta-feira, 11. Por ser estrangeiro, suas informações não constavam nos bancos de dados do País, o que atrasou a identificação, explicou a polícia.

"O corpo não apresentava sinais de morte violenta, e os indícios apontam para a possibilidade de ele ter sido vítima de Boa Noite, Cinderela", afirmou a Polícia Civil, em nota. "Exames periciais vão determinar a causa da morte." O golpe do "Boa Noite, Cinderela" é quando são misturadas substâncias químicas em bebidas que deixam turistas dopados para, então, subtrair seus pertences.

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e o desaparecimento dele, constatado desde domingo, 7, vinha sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

Ao jornal La Nación, da Argentina, os filhos do argentino alegam que o pai foi vítima de sequestro e que "movimentações suspeitas" começaram a ser feitas nas contas bancárias de Alejandro. "Entendo que tenha sido um sequestro, porque, às 2h da manhã de segunda-feira, ocorreram movimentações financeiras, mudanças de senhas, transações e, às 7h, foi tirada uma foto com um celular, que depois foi enviada para o Google Fotos", disse Alan, um dos filhos de Ainsworth.

A Polícia Civil afirma que a Delegacia de Homicídios da Capital segue em diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

Caso recente

No mês passado, três mulheres tiveram a prisão decretada pela Justiça acusadas de dopar e roubar dois turistas ingleses, no início de agosto. As vítimas foram encontradas desorientadas na praia de Ipanema e socorridas por um entregador de pão.

Segundo a polícia, eles perderam dois celulares e 2 mil libras (cerca de R$ 15 mil) e ficaram desorientados depois de beber caipirinhas misturadas com produtos químicos oferecidos por três mulheres. As suspeitas foram identificadas e denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

As três mulheres acusadas de dopar e roubar dois turistas ingleses durante a madrugada de 8 de agosto, após um evento na Lapa, viraram rés na Justiça do Rio nesta segunda-feira (18). As três já estão com a prisão preventiva decretada e uma delas foi presa nesta segunda.