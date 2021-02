Troca de tiros durante intervenção policial deixa um jovem morto

Um jovem morreu durante uma ação policial em Santarém, no oeste do Pará. Diego Souza foi atingido por disparos de arma de fogo na noite deste sábado (20) no bairro Vitória Régia. Ele foi socorrido pelos policiais militares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar no hospital.

Segundo informações da Polícia Civil, dois jovens foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar. No celular de um deles havia fotos de uma pistola .40, que é de uso restrito de órgãos de segurança pública. Questionados, um dos rapazes informou onde a arma poderia estar.

Os militares, então, seguiram ao endereço informado e teriam sido recebidos com um disparo de arma de fogo por Diego Sousa. Segundo o relato dos policiais, o jovem teria saído com uma arma calibre 38 nas mãos e efetuado atirado contra a guarnição. Foi neste momento que teria ocorrido uma troca de tiros e ele morreu.

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil na madrugada deste domingo (21). O delegado Lucivelton Ferreira, responsável pelo caso, detalhou que foram solicitadas as perícias necessárias, bem como o exame de necropsia e de pólvora combusta, para verificar resquícios de pólvora nas mãos de Diego.

Os militares também foram submetidos à perícia. Tanto as armas dos policiais quanto a encontrada com Diego serão analisadas pelos peritos.